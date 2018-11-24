Сьогодні у Парижі закриють Ейфелеву вежу



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У Парижі закриють Ейфелеву вежу Фото: LaTourEiffel

Ейфелева вежа буде закрита 24 листопада через демонстрації

Сьогодні, 24 листопада, у столиці Франції Ейфелеву вежу закриють через акції протесту.

Про це повідомляється в твіттері пам'ятки.

«Ейфелева вежа буде закрита 24 листопада через демонстрації, які будуть проходити на Марсовому полі», - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пишуть, що у Парижі відбудуться протести проти зростання цін на бензин і збільшення податків.

Як зазначається, близько 30 тис. чоловік мають намір приїхати в Париж для участі в акціях.

En raison des manifestations annoncées sur le Champ-de-Mars, je serai fermée au public toute la journée du 24 novembre.



Les visiteurs ayant acheté leurs billets en ligne : plus d’informations par mail très rapidement.



Tenez-vous au courant : https://t.co/5jhY561sRB pic.twitter.com/GJRPMhP7xg — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 23 листопада 2018 р.

Нагадаємо, у різних регіонах Франції проходять акції протесту автомобілістів, які незадоволені підвищенням цін на бензин. Активісти перекривають дороги, в акціях беруть участь десятки тисяч осіб.

У суботу на Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що кількість постраждалих під час протестів перевищила 400 осіб, одна людина загинула.

Масштабна акція отримала назву протест «жовтих жилетів».