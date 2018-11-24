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    Сьогодні у Парижі закриють Ейфелеву вежу

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    У Парижі закриють Ейфелеву вежу - Сьогодні у Парижі закриють Ейфелеву вежу
    У Парижі закриють Ейфелеву вежу
    Фото: LaTourEiffel

    Ейфелева вежа буде закрита 24 листопада через демонстрації

    Сьогодні, 24 листопада, у столиці Франції Ейфелеву вежу закриють через акції протесту.

    Про це повідомляється в твіттері пам'ятки.

    «Ейфелева вежа буде закрита 24 листопада через демонстрації, які будуть проходити на Марсовому полі», - йдеться в повідомленні.

    ЗМІ пишуть, що у Парижі відбудуться протести проти зростання цін на бензин і збільшення податків.

    Як зазначається, близько 30 тис. чоловік мають намір приїхати в Париж для участі в акціях.

    Нагадаємо, у різних регіонах Франції проходять акції протесту автомобілістів, які незадоволені підвищенням цін на бензин. Активісти перекривають дороги, в акціях беруть участь десятки тисяч осіб.

    У суботу на Єлисейських полях у Парижі поліції довелося застосувати сльозогінний газ проти тих, хто хотів пройти до офісу президента з вимогою його відставки.

    Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що кількість постраждалих під час протестів перевищила 400 осіб, одна людина загинула.

    Масштабна акція отримала назву протест «жовтих жилетів». 

    Читайте також: Протести у Франції: активісти перекривають дороги і запалюють вогнища 
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