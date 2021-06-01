Українська мова в кіно: «слуги» хочуть відтермінувати норми закону через карантин

Народні депутати пропонують відтермінувати набуття чинності норми, за якою «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова»

Норма закону має набути чинності 16 липня, але «слуги народу» пропонують, щоб вона набула чинності через два місяці після скасування карантину

Верховна Рада планує включити до порядку денного відтермінування норм про українську мову в теле- та кіновиробництві.

Парламент 1 червня має вирішити, чи включати до порядку денного та чи скорочувати терміни розгляду законопроєкту «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19» (№5554).

Народні депутати пропонують відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонують, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

31 травня частина виробників контенту та медіаспільноти закликали народних депутатів підтримати законопроєкт, оскільки «галузь працює в надскладних умовах, спрямовуючи ресурси не тільки на розробку і створення контенту, але і на організацію безпечних умов праці співробітників, забезпечення збереження робочих місць».

Серед підписантів звернення – «Українська кіно-асоціація», Індустріальний телевізійний комітет, ТОВ «Еф Фільмз», ТОВ «Про-ТВ продакшн», ТОВ «Стар медіа», ТОВ «Українська продакшн студія» (УПС), ТОВ «Файнл кат медіа», Art Forms Production Filmstream, IVORY Films та Mamas Film Production.

Спільнота «Мова об’єднує» вважає потенційні наміри відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури «актом підтримки російської гібридної агресії проти України».

«Намагання виправдати цю спробу коронавірусом не витримує критики, як і твердження, що телеканалам не вистачає україномовних фільмів для заповнення ефіру. Щоб виконати закон, достатньо озвучити українською мовою хоча б ті фільми, які вони збиралися нав’язувати російською», – вважають активісти.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович стверджує, що народні депутати порушують регламент, оскільки документ не пройшов розгляд у комітетах. Представники «Слуги народу» та керівництва парламенту наразі не реагували на звинувачення.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.