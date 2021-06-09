Студенти-китайці зворушливо заспівали: «Україна – це ти» (відео)

Студенти перебувають у Луцьку в рамках програми щодо сприяння поглибленню українсько-китайських відносин

Волинський національний університет імені Лесі Українки в рамках співпраці з міжнародною освітньою компанією «БайІн Шаньдун» (місто Жичжао, провінція Шаньдун, Китай) опублікував відео, як студенти-китайці заспівали пісню «Україна – це ти».

Зазначається, що згідно з двостороннім договором, який партнери уклали 30 липня 2020 року, сторони проводять спільну діяльність у сфері освіти та науки для сприяння поглибленню українсько-китайських відносин через обмін досвідом у навчальних методах, творчих здобутках і наукових дослідженнях.

«Чудовим подарунком для університету імені Лесі Українки став концерт української пісні слухачів Центру вивчення української мови», – йдеться у заяві вишу.

У Волинському університеті додали, що сторони також реалізовують проведення спеціальних сертифікатних курсів вивчення української мови. Упродовж року слухачі вивчають українську мову, культуру та фольклор.