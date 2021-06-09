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    Студенти-китайці зворушливо заспівали: «Україна – це ти» (відео)

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    Концерт української пісні у виконанні китайських слухачів Центру вивчення української мови - Студенти-китайці зворушливо заспівали: «Україна – це ти» (відео)

    Концерт української пісні у виконанні китайських слухачів Центру вивчення української мови

    Фото: vnu.edu.ua

    Студенти перебувають у Луцьку в рамках програми щодо сприяння поглибленню українсько-китайських відносин

    Волинський національний університет імені Лесі Українки в рамках співпраці з міжнародною освітньою компанією «БайІн Шаньдун» (місто Жичжао, провінція Шаньдун, Китай) опублікував відео, як студенти-китайці заспівали пісню «Україна – це ти».

    Зазначається, що згідно з двостороннім договором, який партнери уклали 30 липня 2020 року, сторони проводять спільну діяльність у сфері освіти та науки для сприяння поглибленню українсько-китайських відносин через обмін досвідом у навчальних методах, творчих здобутках і наукових дослідженнях.

    «Чудовим подарунком для університету імені Лесі Українки став концерт української пісні слухачів Центру вивчення української мови», – йдеться у заяві вишу.

    У Волинському університеті додали, що сторони також реалізовують проведення спеціальних сертифікатних курсів вивчення української мови. Упродовж року слухачі вивчають українську мову, культуру та фольклор.

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    Теги: Китай музика студенти Волинська область Луцьк Україна університет
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    Студенти-китайці зворушливо заспівали: «Україна – це ти» (відео)