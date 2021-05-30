Зеленський і «слуги» розпочали нахабний наступ на українську мову

«Слуги народу» вирішили знищити норми закону про українську мову фільмів та преси

Кожен етап запровадження в дію нових положень закону про мову викликав у проросійських політиків істерику і бажання реваншу. Бо з кожним таким етапом Україна стає міцнішою і віддаляється від Росії.

Втім намагання «слуг народу» зірвати перехід на українську мову в освіті і сфері послуг провалилися. Українці не лише не вірять у страшилки про «распятих русскоязичних бабушек», але й підтримують подальше втілення закон про мову.

З 16 липня набуває чинності частина 6 статті 23 закону про мову, яка передбачає, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова» і регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні й інтернет-платформах.

Для кінотеатрів це практично нічого не змінює, адже фільми там і так демонструються українською.

А от для Зеленського і проросійських олігархів- власників телеканалів – це замах на «святе». Адже серіальчики і фільми в телевізорі мають бути на общєпонятном язикє, а українська мова, цитуючи скандальну продюсерку «1+1» «годится только для комедий».

І депутати монобільшості Микита Потураєв і Євгенія Кравчук внесли законопроєкт 5554, яким під приводом ковіду (!) пропонують перенеси вступ у дію цієї норми з 16 липня на «через два місяці після закінчення карантину». Який закінчиться невідомо коли, але точно не цього року і навряд чи наступного.

Реальними ініціаторами цього проєкту є особисто Зеленський, а також проросійські олігархи, з якими він на публіку нібито бореться, а в реальності – разом займається промивкою мізків і русифікацією через олігархічні телеканали. Вже цього вівторка проєкт хочуть форсовано протягнути в порядок денний сесії ВР і ухвалити в турборежимі.

Одночасно анонсовано атаку на іншу норму закону. З 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати україномовну версію, що покладе нарешті край штучному засиллю російськомовної преси. «Слуги» хочуть скасувати і цю норму, бо, мовляв, «додаткова» україномовна версія спричинить збитки для видавців. Насправді україномовна версія має бути головною, а охочі економити можуть не випускати російськомовної версії.

Зеленський і його слуги вирішили реалізувати одну з головних цілей москви у гібридній війни проти України – забетонувати русифікацію українського медіапростору.

Кожен, хто голосуватиме за ці антиукраїнські закони, відверто працює на Кремль, якими б байками про «збитки від української мови» це не прикривалося.

Наш обов’язок – зупинити цей нахабний російський реванш.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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