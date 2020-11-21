У «Слузі народу» відреагували на заяви Уманського: «на жаль, він просто алкоголік»

Раніше Ігор Уманський розкрив схему розкрадання бюджетних коштів під час ремонту доріг у рамках президентської програми «Велике будівництво»

Нардеп від «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Ради Олександр Трухін заявив, що останні заяви ексміністра фінансів та радника голови ОПУ Ігоря Уманського пов'язані з тим, що він має алкогольну залежність.

Таку заяву Трухін зробив в етері шоу «Свобода слова» на телеканалі «Україна».

«Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо, що пан Уманський, який рекордно коротко пробув на своїй посаді… Україна ще не знала настільки успішного міністра фінансів. Це наша велика помилка. Я думаю, що ми, як команда, повинні почати говорити правду і пояснити всю ситуацію, що насправді сталося. Тому що ми всі про це замовчуємо. Про це знають всі колеги, які знаходяться в парламенті. Про це знають всі співробітники міністерства фінансів. На жаль, пан Уманський – просто алкоголік. Він страждає на глибокий алкоголізмом і тому не зміг поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим…», – сказав він.

На цьому моменті ведучий шоу Савік Шустер перервав нардепа зазначивши, що йому не подобаються безпідставні звинувачення на кшталт цих.

До слова, на доплати силовикам і медикам з «коронавірусного» фонду витратили майже однакові суми.

Крім того, колишній радник Єрмака заявив про крадіжку грошей на «Великому будівництві».