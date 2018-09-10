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    Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

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    Сьогодні Україну накриють дощі з грозами

    У Києві 10 вересня хмарно з проясненнями

    В Україні у понеділок, 10 вересня, очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вдень становитиме 18-23°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «10 вересня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі (у південних та східних областях місцями), окремі грози. Вітер північно-західний, на Лівобережжі країни південно-східний, 7-12 м/с», - йдеться в повідомлянні.

    Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, на Закарпатті, у східній частині та Приазов'ї місцями 24-27°. 

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    У Києві та Київській області 10 вересня хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі у столиці 13-15°, вдень близько 20°; по області вночі 10-15°, вдень 18-23°.

    До слова, у суботу на півдні африканського континенту випав сильний сніг.

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