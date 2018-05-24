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    Сьогодні в Карпатах відкриють залізничний Бескидський тунель

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    &nbsp;Бескидський тунель - Сьогодні в Карпатах відкриють залізничний Бескидський тунель
     Бескидський тунель

    Загальна довжина тунелю становить 1764,5 м

    Сьогодні відбудеться урочисте відкриття новозбудованого Бескидського тунелю. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    «У четвер, 24 травня 2018 року, на перегоні Бескид - Скотарське регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відбудеться урочисте відкриття нового двоколійного Бескидського туннелю», - повідомили в УЗ.

    В урочистостях з нагоди цієї історичної події візьме участь керівництво держави.

    Президент України Петро Порошенко зазначив, що до відкриття двоколісного Бескидського залізничного тунелю залишаються лічені години.

    «Це – проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз – до України. Чекаємо на старт!» - зазначив Глава держави у Twitter.

    Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що новий двоколійний залізничний Бескидський тунель є одним з найбільших побудованих за роки незалежності інфраструктурних об’єктів української залізниці.

    Бескидський тунеель — другий за довжиною (після Лутугинського) залізничний тунель в Україні. Розташований в Українських Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія — Словенія — Угорщина — Словаччина — Україна)
    Бескидський одноколійний залізничний тунель розташований між станціями Бескид і Скотарське Мукачівської дистанції Львівської залізниці (Ужгородська дирекція). У поздовжньому розрізі це штольня майже круглого перерізу з відкритими виходами назовні. Північний портал тунелю розташований на території земель Опорецької сільської ради Сколівського району Львівської області, а південний — у Воловецькому районі Закарпатської області. Тунель проходить під головним карпатським вододільним хребтом.

    Загальна довжина тунелю становить 1764,5 м. Він пробитий у товщі Кросненської зони, в якій чергуються пісковики та алевроліти з кутами падіння пластів 65—80° і пролягає на глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта; висота пролягання тунелю над рівнем моря — 800 метрів. Приблизно на середині тунелю підйом змінюється спуском.

     

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