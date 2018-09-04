Сьогодні в Україні буде спекотно і сонячно графіка



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У Києві вдень до +29, опадів не очікується

Погода на сьогодні: 4 вересня 2018 року в Україні переважно без опадів, на заході очікуються дощі, температура повітря підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, на заході денна температура становитиме від +24 до +29, вночі до +17. При цьому в Закарпатській, Львівській, а також Івано-Франківській областях пройдуть дощі.

На півночі України без опадів, температура повітря вдень від +27 до +29 до +17 вночі, в центральних областях від +27 до +29, вночі - до +16.

У східних регіонах без опадів, денна температура від +26 до +29, вночі до +19.

На півдні вдень сонячно і без опадів, від +27 до +29 вдень, вночі до +19, у Криму ясно, температура підніметься до +28.

У Києві сьогодні також без опадів, температура вдень від +27 до +29, вночі від +15 до +17.