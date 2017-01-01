Сьогодні в Україні мокрий сніг, температура до +6
- Сьогодні, 08:11
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У Києві вдень від +2 до +4
Погода на сьогодні: 28 листопада у деяких областях України очікуються дощі та мокрий сніг, температура повітря вдень становитиме від -7 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від -3 до 0, вночі до -7.
На півдні очікуються опади, вдень повітря у регіоні прогріється до +6, в Криму від +4 до +6.
На заході України прогнозується мінлива хмарність, вдень від +2 до +4.
У північних областях очікується мокрий сніг, вдень від +2 до +4.
У центральній частині вдень від +2 до +4, також очікується мокрий сніг.Температура повітря становитиме від +2 до +4 вдень та від -1 до +1 вночі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень очікується мокрий сніг.