Сьогодні в Україні мокрий сніг, температура до +6

У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 28 листопада у деяких областях України очікуються дощі та мокрий сніг, температура повітря вдень становитиме від -7 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень



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У Києві вдень від +2 до +4

Погода на сьогодні: 28 листопада у деяких областях України очікуються дощі та мокрий сніг, температура повітря вдень становитиме від -7 до +6. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від -3 до 0, вночі до -7.

На півдні очікуються опади, вдень повітря у регіоні прогріється до +6, в Криму від +4 до +6.

На заході України прогнозується мінлива хмарність, вдень від +2 до +4.

У північних областях очікується мокрий сніг, вдень від +2 до +4.

У центральній частині вдень від +2 до +4, також очікується мокрий сніг.

Температура повітря становитиме від +2 до +4 вдень та від -1 до +1 вночі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вдень очікується мокрий сніг.