Сьогодні в Україні очікується дощова погода

У деяких регіонах прогнозується короткочасний дощ

У вівторок, 8 травня, у більшості регіонах України збережеться помірно тепла погода, проте на заході і півдні можливі дощі. Так, погоду на більшій частині території країни визначатиме малоактивний циклон над Чорним морем і помірно тепла повітряна маса. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. У південній частині країни та на Прикарпатті



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У деяких регіонах прогнозується короткочасний дощ

У вівторок, 8 травня, у більшості регіонах України збережеться помірно тепла погода, проте на заході і півдні можливі дощі.

Так, погоду на більшій частині території країни визначатиме малоактивний циклон над Чорним морем і помірно тепла повітряна маса. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У південній частині країни та на Прикарпатті очікується дощ, місцями гроза; на решті території – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 7-12°; вдень 18-23°, у північних та східних областях 24-29°.

Нагадаємо, кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили про закінчення метеорологічної весни у Києві.