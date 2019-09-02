Сьогодні в Україні очікується спека, місцями пройдуть дощі і грози
На заході України мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ і грози
2 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +15...+17, вдень +28...+30.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і грози, вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.
У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +25...+32 градуси.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Луганській області +9...+14 градусів, вдень +24...+30 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.