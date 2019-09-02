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    Сьогодні в Україні очікується спека, місцями пройдуть дощі і грози

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    В Україні очікується тепла та місцями дощова погода - Сьогодні в Україні очікується спека, місцями пройдуть дощі і грози
    В Україні очікується тепла та місцями дощова погода

    На заході України мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ і грози

    2 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +15...+17, вдень +28...+30.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і грози, вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +25...+32 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Луганській області +9...+14 градусів, вдень +24...+30 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+31 градус.

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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