Сьогодні в Україні очікується спека: прогноз погоди на 13 вересня



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У Києві цього дня без опадів, температура вдень 24-26 градусів тепла

У четвер, 13 вересня, по всій території України очікується сонячна погода без опадів. Максимальна температура повітря вдень +29 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Після нічного похолодання до семи градусів у четвер, в п'ятницю, 13 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України малохмарно, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У центрі України малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України ясно, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +27...+29 градусів.