Сьогодні в Україні очікуються дощі

Опадів не передбачається лише у західних областях країни

Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощі, лише в західних областя істотних опадів не очікується, передає Український гідрометцентр. В західних областях істотних опадів не буде. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби становитиме від 2° морозу до 3°



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Опадів не передбачається лише у західних областях країни

Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощі, лише в західних областя істотних опадів не очікується, передає Український гідрометцентр.

В західних областях істотних опадів не буде. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території. за прогнозами синоптиків, дощитиме. В північних (крім Житомирської), Полтавській, Черкаській, вдень і в Одеській та Харківській областях місцями сильні дощі. Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, також можливі пориви — 15-20 м/с. Денна температура встановиться на рівні 4-9° тепла, в південній частині та на Кіровоградщині — 10-15°.

У Києві очікуються дощі, денна температура повітря становитиме від +6 до +8.