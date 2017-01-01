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    Сьогодні в Україні очікуються дощі

    Опадів не передбачається лише у західних областях країни
    Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощі, лише в західних областя істотних опадів не очікується, передає Український гідрометцентр. В західних областях істотних опадів не буде. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби становитиме від 2° морозу до 3°
    • Сьогодні, 08:28
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    Опадів не передбачається лише у західних областях країни

    Сьогодні на більшості території України синоптики прогнозують дощі, лише в західних областя істотних опадів не очікується, передає Український гідрометцентр.

    В західних областях істотних опадів не буде. Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура протягом доби становитиме від 2° морозу до 3° тепла.

    На решті території. за прогнозами синоптиків, дощитиме. В північних (крім Житомирської), Полтавській, Черкаській, вдень і в Одеській та Харківській областях місцями сильні дощі. Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, також можливі пориви — 15-20 м/с. Денна температура встановиться на рівні 4-9° тепла, в південній частині та на Кіровоградщині — 10-15°.

    У Києві очікуються дощі, денна температура повітря становитиме від +6 до +8.

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