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    Сьогодні в Україні сніг, дощі і плюсова температура

    У Києві вдень від -1 до +1
    Погода на сьогодні: 9 лютого 2018 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території переважно дощі, денна температура від -1 до +8. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За даними українських синоптиків, на заході прогнозуються снігопади, денна температура повітря складе від 0 до
    • Сьогодні, 08:13
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    У Києві вдень від -1 до +1

    Погода на сьогодні: 9 лютого 2018 року на заході і півночі України очікується сніг, на решті території переважно дощі, денна температура від -1 до +8. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, на заході прогнозуються снігопади, денна температура повітря складе від 0 до -3.

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    У північних регіонах теж прогнозується сніг, вдень від -1 до +2.

    На сході України очікуються дощі з мокрим снігом, вдень від 0 до +3.

    У центральних регіонах теж дощі з мокрим снігом, температура від 0 до +4.

    На півдні переважно дощі, в Херсонській області та Криму без опадів, вдень від +3 до +8.

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    Погода у Києві на сьогодні: температура повітря складе від -1 до +1 вдень та від -1 до +1 вночі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. В столиці вдень і вночі прогнозує сніг.
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