Сьогодні в Україні тепло, але дощитиме

У Києві вдень від +7 до +9

Погода на сьогодні: 29 грудня на правобережній частині України очікуються дощі, в інших регіонах без опадів, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, вдень від +3 до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві вдень від +7 до +9

Погода на сьогодні: 29 грудня на правобережній частині України очікуються дощі, в інших регіонах без опадів, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, вдень від +3 до +5.

На півдні без опадів тільки в Запорізькій області та в Криму, вдень +6 до +14.

У центральних регіонах місцями дощі, денна температура повітря підніметься до +9.

На заході країни очікуються дощі, вдень від +4 до +9. У північних областях теж прогнозують опади і до +9 днем.

У столиці України сьогодні вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5. Вітер південний, 5-10 м/с, вночі без опадів, однак у світлий час доби очікуються дощі.