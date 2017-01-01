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    Сьогодні в Україні тепло, але дощитиме

    У Києві вдень від +7 до +9
    Погода на сьогодні: 29 грудня на правобережній частині України очікуються дощі, в інших регіонах без опадів, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій. За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, вдень від +3 до
    • Сьогодні, 08:13
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    У Києві вдень від +7 до +9

    Погода на сьогодні: 29 грудня на правобережній частині України очікуються дощі, в інших регіонах без опадів, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, вдень від +3 до +5.

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    На півдні без опадів тільки в Запорізькій області та в Криму, вдень +6 до +14.

    У центральних регіонах місцями дощі, денна температура повітря підніметься до +9.

    На заході країни очікуються дощі, вдень від +4 до +9. У північних областях теж прогнозують опади і до +9 днем.

    У столиці України сьогодні вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5. Вітер південний, 5-10 м/с, вночі без опадів, однак у світлий час доби очікуються дощі. 

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