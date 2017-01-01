Сьогодні в Україні тепло, але дощитиме
- Сьогодні, 08:13
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Розсилка
У Києві вдень від +7 до +9
Погода на сьогодні: 29 грудня на правобережній частині України очікуються дощі, в інших регіонах без опадів, денна температура повітря становитиме від +3 до +14. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами українських синоптиків, на сході країни очікується мінлива хмарність, вдень від +3 до +5.
На півдні без опадів тільки в Запорізькій області та в Криму, вдень +6 до +14.
У центральних регіонах місцями дощі, денна температура повітря підніметься до +9.
На заході країни очікуються дощі, вдень від +4 до +9. У північних областях теж прогнозують опади і до +9 днем.
У столиці України сьогодні вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5. Вітер південний, 5-10 м/с, вночі без опадів, однак у світлий час доби очікуються дощі.