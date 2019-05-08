Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення



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У цей день вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

8 травня Україна традиційно відзначає День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У цей день важливо нагадати про непересічну роль українців у перемозі Об’єднаних Націй у Другій світовій війні, висловити повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки.

Нагадаємо, 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил Нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням Президента Німеччини Карла Деніца.

Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США були проведені святкування.

За Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, пропонується щороку відзначати один або два дні (8 й 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.

2014 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходили два дні — 8 й 9 травня.

2015 року Указом Президента України Петра Порошенка № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» від 24 березня 2015 року встановлено «День пам'яті та примирення».

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.