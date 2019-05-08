  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення

    • Розсилка
    Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення

    У цей день вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

    8 травня Україна традиційно відзначає День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

    У цей день важливо нагадати про непересічну роль українців у перемозі Об’єднаних Націй у Другій світовій війні, висловити повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки.

    Нагадаємо, 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла «Акт про беззастережну капітуляцію» Збройних сил Нацистської Німеччини, підписаний начальником Оперативного штабу ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням Президента Німеччини Карла Деніца.

    Читайте також

    Акт був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США були проведені святкування.

    За Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №A/RES/59/26 від 22 листопада 2004 року, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, пропонується щороку відзначати один або два дні (8 й 9 травня) як данину пам'яті всіх жертв Другої світової війни.

    2014 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходили два дні — 8 й 9 травня.

    2015 року Указом Президента України Петра Порошенка № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» від 24 березня 2015 року встановлено «День пам'яті та примирення».

    Як повідомлялося, Київ готується до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

    У Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

    Читайте також
    День Перемоги коаліція Київ США ООН Франція Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ