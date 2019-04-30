Сьогодні ворог вже двічі обстріляв позиції українських військових



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Втрати противника уточнюються

Наші захисники на обстріли ворога відповіли вогнем. Втрати противника уточнюються

Від початку сьогоднішньої доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Станом на 12 годину відбулось два обстріли на Донецькому напрямку. Вночі противник з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски. Під ранок тривалий обстріл був зафіксований неподалік Лебединського. Тут ворог, з четвертої години ранку, понад півтори години вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», — зазначив речник Міноборони.

Праута повідомив, що наші захисники на обстріли ворога відповіли вогнем з чергових засобів. Втрати противника уточнюються.