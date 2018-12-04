Солдати США отримають доступ до даних супутників в режимі реального часу



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Декілька приватних компаній пропонують швидкий доступ до даних супутників

Солдати і розвідники американської армії в найближчому майбутньому зможуть отримувати всі необхідні дані із супутників в режимі реального часу. Дану ціль зможуть реалізувати вже в 2021 році завдяки партнерству із комерційними структурами.

Про це повідомляє спеціалізований ресурс C4ISRNET.

Так, 28 листопада Amazon Web Services представила новий продукт – AWS Ground Station. По суті це 12 антен, які розміщені по всьому світу і можуть отримувати дані із супутників, а потім завантажувати її в хмарні сервіси для зберігання і використання.

Водночас компанія DigitalGlobe заявила про спроможність за хвилину завантажити дані із наземних станцій до хмарних сервісів. Технології, які масово використовуються на сьогодні, дозволяють провести таку операцію протягом години.

Швидшому отриманню даних із супутників сприятиме нове покоління апаратів для навколоземної орбіти Legion. Супутники даної системи будуть частіше виходити на зв'язок із наземними станціями для передачі даних. Окрім того, супутники програми Legion зможуть по 15 разів на день пролітати над однією і тією ж частиною земної поверхні для кращої зйомки.

Зі свого боку компанія Lockheed Martin та Amazon Web Services започаткували нове партнерство наприкінці листопада щодо надання користувачам швидшого доступу до даних із супутників. Для цього буде створено портативний приймач Verge вартістю до 20 тисяч доларів. Тим самим такий приймач зможе замінити параболічні антени в збройних силах США, які коштують до 1 млн доларів і є вразливими для ударів через свої розміри.