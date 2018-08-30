Сонячно та спекотно: прогноз погоди на четвер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві в четвер 11-13 градусів тепла вночі та 22-24 вдень

В Україні сьогодні, 30 серпня, очікується спекотна та сонячна погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 - 14 градусів, вдень + 21 - 26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі + 9 - 14 градусів, вдень + 21 - 26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 - 14 градусів, вдень + 24 - 29 градусів.

У Києві 11-13 градусів тепла вночі та 22-24 вдень.

На сході та півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 15 - 20 градусів, вдень + 29 - 34 градуси.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня місячна температура у вересні цього року прогнозується на рівні 14-19 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.