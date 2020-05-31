Соратник Медведчука, на якого записані три телеканали, задекларував 705 млн дивідендів



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Нардеп Тарас Козак володіє трьома інформаційними каналами

Соратник Медведчука Тарас Козак тримає у банках 8 млн євро, готівкою – 2,45 млн грн і $150 тис.

Народний депутат від «Опозиційної плаформи – За життя» Тарас Козак задекларував 706,82 млн грн сукупного доходу за 2019 рік.

Про це повідомляє «Главком».

Левову суму прибутку (705,8 млн грн) обранець отримав у вигляді дивідендів від кіпрської Turul Investments Limited, яка йому належить.

Ще він заробив 477,5 тис. грн зарплати, 422,6 тис. грн коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень і 55,7 тис. грн процентів.

На банківських рахунках Козак тримає 7,99 млн євро, 377 тис. грн і три фунта стерлінга. У готівці - 2,45 млн грн і $150 тис.

Політик володіє житловим будинком площею 330,40 кв. м у селі Сокільники Пустомитівського району Львівської області. Також орендує житловий будинок площею 608,90 кв. м у Києві, який записаний на ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», кінцевим бенефіціаром якого є дружина іншого нардепа від ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука.

Із декларації за 2019 рік Тарас Козак прибрав земельну ділянку площею 4,36 га, що у селі Оползневе АРК Крим, який анексувала Росія. У минулорічній декларації зазначалося, що власником землі виступало ТОВ «Добробут-Інвест», яке, за даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, належить до групи впливу братів Тараса і Богдана Козаків.

З цінного майна Тарас Козак вказав чотири брендових годинника і дві запонки з діамантами.

Також він володіє автомобілем Audi A8, 2011 року випуску.

Нардеп задекларував корпоративні права у 13 компаніях, а кінцевим бенефіціаром – у 18 фірмах, серед яких три кіпрські (Turul Investments Limited, Havanor Management Limited, Alvho Trading Limited) і одна з Британських Віргінських островів (Revelon Investments LTD).

Нагадаємо, що у червні 2019 року народний депутат Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne купив ще й телеканал Zik. Перед цим, у жовтні 2018 року Козак придбав телеканал NewsOne, а у грудні 2018 року - телеканал «112 Україна».

Також Козак є членом координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «Український вибір», який належить Медведчуку.

Як повідомляв «Главком», народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» та кум президента країни агресора Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік з доходами 61,6 млн грн. У декларації політика купа дорогих речей, цінних книг і 97 фірм, які належать дружині Оксані Марченко.