Як Янукович віддячив Ющенку. Соратник Тимошенко оприлюднив таємний указ



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Згідно тексту указу, Янукович віддячив Ющенку за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею і штатом обслуги

Віктор Янукович, ставши у 2010 році президентом, одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання. Відповідний указ опублікував народний депутат «Батьківщини» Сергій Власенко у Facebook.

З документа випливає, що вже через два тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом «таємно», який складався з шести пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.

Також Ющенку виділили одного радника, двох помічників, два автомобілі, чотирьох водіїв, одного кухара, двох покоївок, двох офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.

Фото: Сергій Власенко / facebook.com

«Ось за що продав Україну Віктор Ющенко», - прокоментував публікацію Сергій Васенко.

Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%. Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні другог туру виборів закликав голосувати «проти всіх», чим, на думку експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.