Соратник Зеленського допускає розміщення військових баз НАТО в Україні

Веніславський нагадав, що у Литві дозвіл на розміщення сил НАТО дав Конституційний суд країни

Україна в разі вступу до НАТО або укладення відповідних договорів про співпрацю може розмістити на своїй території військові бази Альянсу. Про це заявив представник президента в Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський в ефірі каналу «Україна 24». За його словами, відповідний дозвіл спочатку повинен надати КСУ.

Він підкреслив, що загрозу суверенітету і територіальної цілісності України несе саме РФ і Володимир Путін. Підтримка України з боку західних партнерів, вважає Веніславський, дратує Росію.

«Я думаю, що звинувачення щодо Конституції України (щодо неприпустимості розміщення іноземних військових баз - ред.) «від лукавого». Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розміщення іноземних військових баз. Але Конституційний суд Республіки Литва, розглянувши це конституційне положення, сказав, що воно не поширюється на бази союзників. Якщо Україна стане членом НАТО, то союзницькі бази, якщо за аналогією взяти, також можуть з'явитися на території України», – заявив нардеп.

Такий варіант він назвав гарантією безпеки й територіальної цілісності України. Остаточне рішення з даного питання, вважає депутат – за Конституційним судом.

«Треба, щоб хтось звернувся до Конституційного суду за офіційним тлумаченням статті 17, що забороняє розміщення іноземних військових баз на території України... Будемо сподіватися, що судді Конституційного суду, які гіпотетично можуть розглядати це питання, будуть патріотами України і стануть насторожі національних інтересів і територіальної цілісності України... – Розповів нардеп. – Гіпотетично, якщо будуть укладені договори, наприклад, про якесь військове співробітництво з іншими країнами, то через рішення Конституційного суду можна очікувати, що такий варіант не виключається».

Нагадаємо, що кораблі НАТО, що беруть участь у міжнародних військових навчаннях, вийшлиз одеського порту, флот приступив до бойового розгортання.

Також Британія відправила винищувач Eurofighter Typhoon на Sea Breeze. Ці літаки регулярно здійснюють супровід російських літаків, що наближаються до повітряного простору країн НАТО у регіоні. Йдеться про Румунію та Болгаарію.

28 червня в чорноморському регіоні розпочалися українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, що організовуються Військово-морськими силами України і шостим оперативним флотом ВМС США.

У навчаннях візьмуть участь 5 тис. військових із 32 країн. Це найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань.

До навчань залучені 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

У ході навчань будуть відпрацьовуватися різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протичовнову активність, а також пошуково-рятувальні операції.

Навчання Sea Breeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні.