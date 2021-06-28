У Чорному морі стартують масштабні навчання Sea Breeze-2021

У навчаннях візьмуть участь військові з 32 країн

У понеділок, 28 червня, в чорноморському регіоні розпочинаються українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, що організовуються Військово-морськими силами України і шостим оперативним флотом ВМС США.

У навчаннях візьмуть участь 5 тис. військових із 32 країн. Це найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань.

До навчань залучені 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

У ході навчань будуть відпрацьовуватися різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протичовнову активність, а також пошуково-рятувальні операції.

Навчання Sea Breeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні.

«Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР