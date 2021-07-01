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    Британія відправила винищувач Eurofighter Typhoon на Sea Breeze

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    Винищувачі Eurofighter Typhoon під час польоту над авіабазою в Румунії&nbsp; - Британія відправила винищувач Eurofighter Typhoon на Sea Breeze

    Винищувачі Eurofighter Typhoon під час польоту над авіабазою в Румунії 

    Фото: Королівські Повітряні сили Великої Британії

    Британські винищувачі регулярно здійснюють супровід російських літаків, що наближаються до повітряного простору країн НАТО у регіоні

    Велика Британія відправила багатоцільовий винищувач Eurofighter Typhoon на міжнародні навчання Sea Breeze – 2021. Про це повідомляє «Мілітарний».

    Сьогодні у Миколаєві відбувся медіа день авіаційного компоненту навчань де і продемонстрували польоти винищувача.

    Британські винищувачі Eurofighter Typhoon зараз базуються на авіабазі «Михаїл Когельничану» у Румунії в рамках авіаційної поліції НАТО у регіоні.

    Літак із бортовим номером 347 Королівських Повітряних сил Великої Британії прибув з авіабази Лоссімут до Румунії в квітні 2021 року разом з трьома іншими винищувачами.

    Винищувачі НАТО в рамках місії повітряної поліції патрулюють небо над Румунією та Болгарією.

    У Румунії британські Eurofighter Typhoon працюють разом з місцевими МіГ-21 та F-16, у Болгарії – разом з винищувачами МіГ-29.

    Британія відправила Eurofighter Typhoon на Sea Breeze – 2021. Британські винищувачі Eurofighter Typhoon під час польоту над авіабазою в Румунії Фото: Королівські Повітряні сили Великої Британії
    Британія відправила Eurofighter Typhoon на Sea Breeze – 2021. Британські винищувачі Eurofighter Typhoon під час польоту над авіабазою в Румунії Фото: Королівські Повітряні сили Великої Британії

    Британські винищувачі регулярно здійснюють супровід російських літаків, що наближаються до повітряного простору країн НАТО у регіоні.

    На Sea Breeze – 2021 вони відпрацюють взаємодію з українськими льотчиками на винищувачах МіГ-29 та Су-27, а також штурмовика Су-25.

    Sea Breeze – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997-го року відповідно до «Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин» між Міноборони США і Міноборони України від 1993-го року.

    Цьогорічне навчання є наймасштабнішими про що свідчить рекордна кількість країн-учасниць.

    Метою тренування є набуття досвіду під час проведення операцій у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій.

    Теги: НАТО військові навчання літак Велика Британія
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    Британія відправила винищувач Eurofighter Typhoon на Sea Breeze