«Сі Бриз – 2021»: Кораблі НАТО вийшли з одеського порту

Активна фаза навчань ще не почалася, але флот приступив до бойового розгортання.

Кораблі НАТО, що беруть участь у міжнародних військових навчаннях, вийшлиз одеського порту, флот приступив до бойового розгортання. Про це повідомляє «Думська».

Група кораблів НАТО, що задіяні в міжнародних військових навчаннях «Сі Бриз» уранці 30 червня залишили одеський порт. Попри те, що активна фаза навчань ще не почалася, флот приступив до бойового розгортання.

Повідомляється, що першим гавань покинув румунський корвет 265 – він вийшов з порту близько 08:30. Останнім відшвартувався від причалу №1к американський ракетний есмінець «Росс». «У складі ескадри пішли також український навчальний катер «Сміла» і катер морської охорони ДПСУ «Балаклава»», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня, в чорноморському регіоні розпочалися українсько-американські навчання Sea Breeze-2021, що організовуються Військово-морськими силами України і шостим оперативним флотом ВМС США.

У навчаннях візьмуть участь 5 тис. військових із 32 країн. Це найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань.

До навчань залучені 32 кораблі, 40 літаків, 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу.

У ході навчань будуть відпрацьовуватися різні бойові сценарії, включаючи зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції, морські операції з перехоплення, протиповітряну оборону, взаємодію в ході спеціальних операцій, протичовнову активність, а також пошуково-рятувальні операції.

Навчання Sea Breeze підвищують сумісність, посилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні.