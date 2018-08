SpaceX виведе на орбіту шеститонний телекомунікаційний супутник трансляція



Фото: SpaceX Ракета Falcon 9

Прискорювач планують м'яко посадити на плавучу платформу

Сьогодні, 7 серпня о 08:18 ранку за київським часом, з майданчика SLC-40 бази ВПС США на мисі Канаверал у штаті Флорида стартує ракета-носій Falcon 9 американської приватної компанії SpaceX Ілона Маска.

Як повідомляє Liga.net, вона виведе на орбіту телекомунікаційний супутник для оператора PT Telkomunikasi з Індонезії.

«Якщо дозволить погода і техніка, запуск відбудеться точно в 08:18. При виникненні труднощів у SpaceX буде дві години стартового вікна, щоб все-таки здійснити старт. Спустник в прямому ефірі відстикують від другої сходинки і розмістять на орбіті приблизно за 32 хвилини після старту», - йдеться в повідомленні.

На цій ракеті буде використана маршова щабель Block 5 (B1046.2), що 11 травня в дебютному польоті цієї модифікації вивела на орбіту 3,6-тонний бангладешський супутник Bangabandhu-1.

Її планують м'яко посадити на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані приблизно в 600 км від місця старту. Розміри платформи, яку зробили з баржі, — 91х52 м з шестиметровим бортом. OCISLY - безпілотний майданчик, вона здатна витримувати задану позицію з похибкою до 3 м навіть під час шторму. 2 серпня OCISLY відплила до місця призначення з порту Канаверал.

Супутник Telkom-4 замінить в космосі майже двадцятирічний Telkom-1, розроблений і зібраний в каліфорнійському Пало-Альто на потужностях компанії SSL. Його вага — близько 5800 кг, а очікуваний період роботи — 15 років. Апарат «повісять» на геостаціонарній орбіті над 108-м меридіаном (градусів східної довготи), звідки він забезпечить інтернет та телефонний зв'язок для Індонезії, Індії та інших регіонів Південно-Східної Азії.

Старт місії Merah Putih переносили з 2 серпня на 4-е, а потім — на 7-е.

Раніше агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, який розробили в SpaceX, має відбутися в листопаді, а не серпні 2018 року, як планувалося раніше.