Спалах Covid-19 у Слов’янську: інфікованих уже понад пів сотні



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На одному з промислових підприємств Слов’янська на Covid-19 масово захворіли працівники

Павло Кириленко: чому така захворюваність одночасно? Це всі контактні особи

У Слов’янську Донецької області в осередку спалаху коронавірусу на одному з місцевих підприємств хворобу Covid-19 виявили вже у 54 осіб.

Про це 9 червня на брифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«На сьогодні ми маємо спалах коронавірусу в Слов’янську. Там вже зареєстровано 54 інфікованих Covid-19. Чому така захворюваність одночасно? Це всі контактні особи. Тобто, чоловік працює на підприємстві – дружина хвора, і так у більшості випадків. Тобто, хворі члени сім’ї», - поінформував очільник області.

За його словами, наразі точно невідомо джерело поширення коронавірусу на підприємстві. «Там є два варіанти (звідки пішло зараження) – або Західна Україна, там є партнери у цього підприємства, або Російська Федерація... Просто це невелике підприємство і відразу через щільність робочих місць, одразу пішло таке зараження і така велика кількість була виявлена одразу», - пояснив Кириленко.

Як повідомлялось, на одному з промислових підприємств Слов’янська на Covid-19 масово захворіли працівники, напередодні було одразу підтверджено 18 випадків коронавірусу. Робота підприємства була призупинена. В ОДА уточнили, що це підприємство в Слов’янську, яке займається виготовленням арматури та ізоляції.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 235 випадків коронавірусної хвороби, з них шість летальних, 128 людей одужали, інші лікуються.

Коронавірус в Україні

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Померли 810

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таном на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.