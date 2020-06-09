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    На Черкащині виявили спалах Covid-19 в інтернаті

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    У закладі проведено дезінфекційні заходи - На Черкащині виявили спалах Covid-19 в інтернаті
    У закладі проведено дезінфекційні заходи

    Стан інфікованих задовільний

    У Золотоніському психоневрологічному інтернаті щонайменше 21 людина заразилася коронавірусом Covid-19. Проводиться епідеміологічне розслідування.

    Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації (ОДА) Роман Боднар на брифінгу.

    Зараз у закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб.

    Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних.

    За його словами, госпіталізованих у лікарні немає, стан інфікованих задовільний.

    Як повідомлялось, Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України. У столиці, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопольській та Чернівецькій областях занадто високий рівень інцидентності.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 

    розслідування Черкащина хвороби коронавірус
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