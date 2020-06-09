На Черкащині виявили спалах Covid-19 в інтернаті
Стан інфікованих задовільний
У Золотоніському психоневрологічному інтернаті щонайменше 21 людина заразилася коронавірусом Covid-19. Проводиться епідеміологічне розслідування.
Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації (ОДА) Роман Боднар на брифінгу.
Зараз у закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб.
Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних.
За його словами, госпіталізованих у лікарні немає, стан інфікованих задовільний.
Як повідомлялось, Київ та сім областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров’я України. У столиці, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопольській та Чернівецькій областях занадто високий рівень інцидентності.
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Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус.