Спалах коронавірусу: у провінції Хубей заборонили користуватися автомобілями



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Заборона на переміщення транспорту не розповсюджується на авто, які доставляють товари першої необхідності

У китайській провінції Хубей, яка є епіцентром розповсюдження коронавірусу, місцевим жителям заборонили виходити з дому та використовувати власний транспорт.

Про це повідомляє BBC.

У всій провінції проживають близько 60 мільйонів людей, за новими правилами, вони мають залишатися вдома — порушити цю вимогу можна лише в разі надзвичайної ситуації.

Одному жителю домогосподарства можна виходити з дому раз на три дні, аби купити продукти та товари першої необхідності.

Користуватися власними автомобілями також забороняється. У жилих комплексах відкритим залишиться один вхід, його охоронятимуть, аби тільки місцеві жителі могли входити та виходити.

Заборона на переміщення транспорту не розповсюджується на авто, які доставляють товари першої необхідності.

Закритими залишаться усі підприємства, крім аптек, готелів, продуктових магазинів та медичних служб.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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