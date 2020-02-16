Китай почав тестувати вакцину проти коронавірусу



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Заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі - ВООЗ

Лікарі вважають успішним переливання крові від людей, які одужали, до тих, хто ще хворіє

Китайські мікробіологи заявили, що почали перевіряти на тваринах дію розробленої ними вакцини проти вірусу Covid-19.

Про це із посиланням на South China Morning Post.

Директор біологічного центру комітету з охорони здоров’я Китаю Чжан Сіньмінь розповів, що вчені створили комп’ютерну модель, яка допомогла відібрати з 70 тис. препаратів ті, які придатні для подальшого вивчення.

За словами Сіньмін, деякі вакцини почали тестувати на тваринах, а деякі види лікування тестують на людях.

Також лікарі вважають успішним переливання крові від людей, які одужали, до тих, хто ще хворіє.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.