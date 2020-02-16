На борту японського лайнера у 44 американців виявили коронавірус



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Лайнер Diamond Princess Фото: ЕРА

США почали евакуацію своїх громадян з лайнера

Новий коронавірус виявили у 44 громадян США, які подорожували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту японського міста Йокогама.

Про це повідомляє в неділю газета The Washington Post з посиланням на американського вірусолога, директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучи.

«44 громадянина США, які подорожували на борту круїзного судна Diamond Princess, заражені», - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада евакуює своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в порту міста Йокогама через спалах коронавірусу Covid-19.

Італія також оголосила про намір евакуювати своїх громадян з «коронавірусного» лайнера Diamond Princess в Японії.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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