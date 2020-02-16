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    На борту японського лайнера у 44 американців виявили коронавірус

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    Лайнер Diamond Princess - На борту японського лайнера у 44 американців виявили коронавірус
    Лайнер Diamond Princess
    Фото: ЕРА

    США почали евакуацію своїх громадян з лайнера

    Новий коронавірус виявили у 44 громадян США, які подорожували на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту японського міста Йокогама.

    Про це повідомляє в неділю газета The Washington Post з посиланням на американського вірусолога, директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучи.

    «44 громадянина США, які подорожували на борту круїзного судна Diamond Princess, заражені», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Канада евакуює своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в порту міста Йокогама через спалах коронавірусу Covid-19.

    Італія також оголосила про намір евакуювати своїх громадян з «коронавірусного» лайнера Diamond Princess в Японії.

    Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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