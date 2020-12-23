Спецбригади охоронятимуть карпатські ялинки від браконьєрів

За незаконну вирубку ялинок накладається штраф на громадян від 510 до 1020 гривень і посадовців від 850 до 5100 гривень за одне дерево

У Карпатах лісова охорона та поліція створили рейдові бригади для охорони хвойних насаджень від незаконної вирубки. Про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство у Facebook

Зазначається, що лісова охорона проводить рейди з виявлення незаконних рубок дерев.

«Під час проведення рейду 21 грудня було виявлено браконьєра в Гостівецькому лісництві. На правопорушника склали адміністративний протокол, який передбачав штраф», ─ йдеться у повідомленні.

Лісівники нагадали, що самовільна рубка ялинок відповідно до ст. 65 кодексу України «Про адміністративні правопорушення» тягне за собою накладення адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево.

«Відшкодування завданих збитків залежить від діаметра пня дерева», – нагадують лісівники.

Як повідомлялося, при Зеленському Україна почала імпортувати ліс-кругляк з Євросоюзу.