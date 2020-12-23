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    Спецбригади охоронятимуть карпатські ялинки від браконьєрів

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    Відшкодування завданих збитків залежить від діаметра пня дерева - Спецбригади охоронятимуть карпатські ялинки від браконьєрів
    Відшкодування завданих збитків залежить від діаметра пня дерева

    За незаконну вирубку ялинок накладається штраф на громадян від 510 до 1020 гривень і посадовців від 850 до 5100 гривень за одне дерево

    У Карпатах лісова охорона та поліція створили рейдові бригади для охорони хвойних насаджень від незаконної вирубки. Про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство у Facebook

    Зазначається, що лісова охорона проводить рейди з виявлення незаконних рубок дерев.

    «Під час проведення рейду 21 грудня було виявлено браконьєра в Гостівецькому лісництві. На правопорушника склали адміністративний протокол, який передбачав штраф», ─ йдеться у повідомленні.

    Лісівники нагадали, що самовільна рубка ялинок відповідно до ст. 65 кодексу України «Про адміністративні правопорушення» тягне за собою накладення адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево.

    «Відшкодування завданих збитків залежить від діаметра пня дерева», – нагадують лісівники.

    Як повідомлялося, при Зеленському Україна почала імпортувати ліс-кругляк з Євросоюзу.

    Теги: штраф Україна Facebook Карпати (гори) ялинка охорона
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