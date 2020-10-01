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    Скандал з підручником: Шевченко і Леся Українка поруч з артистами Монатіком та Дорофеєвою

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    Скріншот сторінки розмістили у спільноті &laquo;Батьки SOS&raquo; - Скандал з підручником: Шевченко і Леся Українка поруч з артистами Монатіком та Дорофеєвою
    Скріншот сторінки розмістили у спільноті «Батьки SOS»

    Учням 2 класу запропонували назвати відомих українців і розповісти, що про них відомо

    Українців розлютив підручник для другого класу, де на одній зі сторінок поруч поставили українських класиків Тараса Шевченка, Лесю Українку і сучасних співаків Монатіка та Надю Дорофеєву.

    При цьому школярам запропонували назвати відомих українців і розповісти, що про них відомо. Скріншот сторінки розмістили у спільноті «Батьки SOS».

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    Один із батьків підтвердив, що у школах вивчають предмет «Я досліджую світ» саме завдяки такому підручнику.

    Користувачі мережі почали активно обговорювати підручник: більшість були вражені і розлючені.

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    Нагадаємо, цей скандал не перший зі шкільними підручниками, зокрема, у підручниках для 3 класу дітям пропонують вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».

    Також варто зазначити, Міносвіти повідомило, що цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень.

    книги Міністерство освіти і науки освіта школа скандал батьки
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