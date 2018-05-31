Спецоперація СБУ стала ТОП-новиною світових видань

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Найбільш впливове друковане видання світу The New York Times описує, що «вбивство» мало усі ознаки чергового контракту, здійсненого Росією в рамках конфлікту з Україною

Проведене Службою безпеки України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, який проживає на території України, викликало інтерес у цілого ряду національних та міжнародних видань, інформує УНН з посиланням на публікації міжнародних ЗМІ.

Зокрема серед топ-новин подію можна було помітити на сайті інформаційного агентства Нідерландів NOS, матеріал під заголовком «Я розумію, що він збрехав і в будь-якому випадку повернув мені найкращого друга», написаний журналістом Джорі Мацарскі, який персонально знайомий з росіянином.

Німецький журнал Bild опублікував матеріал з назвою «Геніальний розвідувальний крок чи смілива брехлива змова?», де журналіст розбирає хронологію подій та слідкує за критикою влади через неправдиву інформацію.

Найбільш впливове друковане видання світу The New York Times опубліковало матеріал «Мертвий» російський журналіст з’являється під час прес-конференції», у якому автор описує, що «вбивство» мало усі ознаки чергового контракту, здійсненого Росією в рамках конфлікту з Україною та бажанням дестабілізувати ситуації в країні.

Британське видання The Guardian опубліковало текст під заголовком «Аркадій Бабченко зізнається, що підробив власну смерть аби перешкодити планам Москви», де автори Люк Хардінг та Ендрю Рот описують усі події та зазначають критику щодо певного подарунку російській пропагандистській машині через подібну методику роботи спецслужб.

Іспанське видання El Mundo також не обійшло стороною події в Україні, написавши статтю «Аркадій Бабченко: російський журналіст з’явився на прес-конференції, видаючи себе до того за мертвого», де Карлос Торальба розглядає критичні аспекти пантоміми власної смерті.

Французське видання Le Monde критично поставилося до інсценування та підтримала критику українських спецслужб зі сторони медіа через «дивну» інформаційну роботу, опублікувавши матеріал «Неправдива смерть російського журналіста Бабченко: ЗМІ критикують постановку України».

Також не оминула новину американська газета Los Angeles Times, яка написала статтю: «Назад з мертвих: російський журналіст шокував колег, поки влада висловлювала жаль», де сама історія порівнюється з класичними творами російської літератури, виступаючи гідним конкурентом класичних історій.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України