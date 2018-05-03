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    Спецслужби Афганістану заявляють про зірвані теракти

    Терористів смертників готували в районі Чаман біля Пакистану
    Представники уряду Афганістану заявляють про те, що спецслужбам вдалося зірвати теракти, які були б спрямовані проти госпіталя та міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Було заарештовано сім осіб, які підозрюються в підготовці даних терактів. Майбутні теракти були зірвані після того як внаслідок
    • Сьогодні, 19:57
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    Терористів смертників готували в районі Чаман біля Пакистану

    Представники уряду Афганістану заявляють про те, що спецслужбам вдалося зірвати теракти, які були б спрямовані проти госпіталя та міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Було заарештовано сім осіб, які підозрюються в підготовці даних терактів. Майбутні теракти були зірвані після того як внаслідок подвійного теракту в Кабулі загинуло 26 осіб, включно із 9 журналістами.

    На основі допитів Національний директорат безпеки (NDS) повідомив про те, що ціллю теракту мала стати стара будівля міністерства внутрішніх справ і госпіталь імені Газі Амманули Хана, де лікуються поранені співробітники спецслужб. Майбутні терористи смертники готувалися в різних медресе в районі Чаман на кордоні із Пакистаном. 

    МВС теракт Афганістан
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