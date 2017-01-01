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    Спецслужби Латвії депортують з країни трьох росіян

    У Росії затримані працюють на підприємстві, що виробляє екіпіровку для ейрсофту
    Поліція безпеки Латвії затримала трьох росіян, які прибули в країну для участі у проведенні турніру військово-спортивної гри ейрсофт. Про це повідомляє портал Delfi. За словами члена правління Латвійської асоціації гравців в ейрсофт Дмитра Медведєва, у Росії затримані працюють на підприємстві, що виробляє екіпіровку для ейрсофту. У Латвії
    • Сьогодні, 16:42
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    Ейрсофт -&nbsp;<span>командна гра, у якій &laquo;бій&raquo; ведеться </span><span>з точних копій бойової зброї</span>
    Ейрсофт - командна гра, у якій «бій» ведеться з точних копій бойової зброї

    У Росії затримані працюють на підприємстві, що виробляє екіпіровку для ейрсофту

    Поліція безпеки Латвії затримала трьох росіян, які прибули в країну для участі у проведенні турніру військово-спортивної гри ейрсофт.

    Про це повідомляє портал Delfi.

    За словами члена правління Латвійської асоціації гравців в ейрсофт Дмитра Медведєва, у Росії затримані працюють на підприємстві, що виробляє екіпіровку для ейрсофту. У Латвії вони до цього не бували. Латвійські організатори запросили їх для обміну досвідом.

    Росіяни прибули в Латвію через Естонію на рейсовому автобусі. Приблизно в 10 кілометрах від Риги автобус зупинили співробітники поліції безпеки і зробили затримання.

    На даний момент мобільні телефони трьох чоловіків вимкнені, але одному з них дозволили зателефонувати дружині — їй росіянин розповів, що зараз латвійська влада готує документи для його депортації з країни.

    Медведєв  зазначив, що асоціація співпрацює з поліцією безпеки і попередньо сповістила цю спецслужбу про хід організації турніру. Згідно з законодавством Латвії, ПБ курирує в Латвії всі ігри, пов'язані з військовою симуляцією (наприклад, ейрсофт).

     

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