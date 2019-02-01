Спецзагін «Азов» повернувся на передову



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Полк «Азов» є підрозділом Національної гвардії України

В полку «Азов» служить більше 1000 бійців

Окремий загін спеціального призначення «Азов» повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.

Про це 1 лютого повідомила прес-служба «Азову».

«Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування», - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на «нулі».

30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями «Азову».

Окремий загін спеціального призначення «Азов», відомий також як полк «Азов» (ОЗСП «Азов», в/ч 3057) — формування Національної гвардії України, що входить до складу Східного оперативно-територіального об'єднання. Формування було створене у 2014 році як добровольчий батальйон «Азов» і до 11 листопада 2014 було підрозділом патрульної служби міліції особливого призначення МВС України. Загін базується у Маріуполі Донецької області (тимчасово базувався у Бердянську Запорізької області). Підрозділ бере участь в бойових діях війни на сході України, переважно в межах Приазов'я, у складі сил АТО. «Азов» звільняв Маріуполь у червні 2014 року, брав епізодичну участь у боях під Іловайськом, обороняв Маріуполь з кінця серпня 2014 року, здійснював наступ на Широкине у лютому 2015 року. Емблемою полку є видозмінений символ «Ідея нації».

В полку «Азов» служить більше 1000 бійців: у всіх видах сухопутних військ, артилерії, танкових, є механізована піхота, розвідка, аеророзвідка, радіоелектронна розвідка, снайпери.

Підрозділ «Азов» вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.

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