Спецзагін «Азов» повернувся на передову
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Розсилка
В полку «Азов» служить більше 1000 бійців
Окремий загін спеціального призначення «Азов» повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.
Про це 1 лютого повідомила прес-служба «Азову».
«Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування», - зазначили у відомстві.
Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на «нулі».
30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями «Азову».
Підрозділ бере участь в бойових діях війни на сході України, переважно в межах Приазов'я, у складі сил АТО. «Азов» звільняв Маріуполь у червні 2014 року, брав епізодичну участь у боях під Іловайськом, обороняв Маріуполь з кінця серпня 2014 року, здійснював наступ на Широкине у лютому 2015 року.
Емблемою полку є видозмінений символ «Ідея нації».
В полку «Азов» служить більше 1000 бійців: у всіх видах сухопутних військ, артилерії, танкових, є механізована піхота, розвідка, аеророзвідка, радіоелектронна розвідка, снайпери.
Підрозділ «Азов» вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.