Спека цього тижня спаде, місцями пройдуть дощі



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У деяких областях очікуються дощі

З середи в Україні очікується невелике похолодання, в деяких регіонах пройдуть дощі

В останній тиждень літа в Україні очікується зниження температури з +33 градусів до +21-27 градусів. Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

У понеділок на заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10... +18 градусів, удень +17... +25 градусів.

В інших регіонах невелика хмарність, без опадів, +25... +34 градуси.

У вівторок на заході країни, а також у Київській області пройдуть дощі з грозами. У західних областях температура триматиметься на рівні від +21 до +27 градусів вдень. У центрі країни буде від +29 до +31 градуса, в північних областях прогнозується температура від +27 до +31 градуса.

У Києві очікуються дощі з грозами, температура вдень від +27 до +31 градуса.

У середу дощі з грозами очікуються в деяких західних і північних областях, на півдні температура підніметься до +34 градусів. У більшості областей очікується незначне похолодання.

У Києві пройдуть дощі з грозами, температура вдень від +22 до +24 градусів.

У четвер, в Чернігівській і Сумській областях пройдуть дощі, на решті території - без опадів, температура повітря підніметься до +31 градуса.

На заході України очікується температура вдень від +22 до +25 градусів. У центральних областях - від +26 до +28 градусів. На півночі - від +23 до +26 градусів. На сході країни буде від +26 до +30 градусів.

У Києві буде без опадів, температура вдень від +24 до +26 градусів.

В останній день літа, у п'ятницю, 31 серпня, на заході країни пройдуть дощі. В інших регіонах України очікується сонячна погода, температура вдень від +23 до +31 градуса, вночі від +12 до +20 градусів.

У Києві буде без опадів, температура вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +13 до +15 градусів.