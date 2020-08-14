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    На Київщині завод із вироблення бронежилетів підозрюється у забрудненні повітря

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    Поліцейські провели санкціонований обшук на території підприємства - На Київщині завод із вироблення бронежилетів підозрюється у забрудненні повітря
    Поліцейські провели санкціонований обшук на території підприємства
    Фото: Нацполіція

    Експерти відібрали зразки ґрунту на території підприємства та поза його межами, зразки повітря, води та стічної каналізації

    До поліції звернулась жителька Богуславського району із заявою про те, що на її думку, завод із вироблення бронежилетів здійснює забруднені викиди в атмосферне повітря.

    Працівники місцевого відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 241 (Забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В рамках провадження поліцейські провели санкціонований обшук на території підприємства. До проведення слідчих дій залучені спеціалісти державної екологічної інспекції, відділу лабораторних досліджень та Держпродспоживслужби.

    Під час обшуку правоохоронці вилучили статутні документи підприємства.

    Також для експертного дослідження відібрано: зразки ґрунту на території підприємства та поза його межами, зразки повітря, води та стічної каналізації. Крім того, спеціалісти здійснили замір шуму роботи підприємства.

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    На Київщині завод із вироблення бронежилетів підозрюється у забрудненні повітря
    На Київщині завод із вироблення бронежилетів підозрюється у забрудненні повітря
    На Київщині завод із вироблення бронежилетів підозрюється у забрудненні повітря
    На Київщині завод із вироблення бронежилетів підозрюється у забрудненні повітря

    За результатами обшуку слідчі призначили низку судових експертиз.

    Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України обшук екологія завод Київщина розслідування повітря
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