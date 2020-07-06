Спека і грози. Якою буде погода в Україні цього тижня графіка



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До кінця тижня знову встановиться суха сонячна погода

З понеділка по п'ятницю в Україні, незважаючи на очікувані дощі, буде спекотна погода. Прохолодніше буде на заході країни, в той час, як у східних і південних областях температура сягатиме 38 градусів.

У понеділок, 6 липня на більшій частині України буде сонячно, без опадів. Температура очікується 31-36 у центрі і до 38 на сході та півдні країни. Невеликі дощі з грозами очікуються лише в західних областях. Там удень буде 29-31 градус.

У вівторок, 7 липня, на заході грозові дощі посиляться, а також захоплять центральні області. На решті території, як і раніше, сонячно і до 38 градусів. У той же час, у західних областях температура опуститься до 18-23.

У середу, 8 липня, грозовий фронт переміститься на схід країни, де спека спаде до 29-31 градуса. У центральних областях також очікуються грози та 22-27 градусів. У західному регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів, 21-24 градуси.

У четвер, 9 липня, невеликі грозові дощі очікуються лише на сході України, де температура буде утримуватися в межах 28-31 градусу. Найпрохолодніше, як і раніше, буде в західних областях 20-24 градуси. У центрі країни 22-27 градусів, без опадів.

У п'ятницю, 10 липня, грозовий фронт покине Україну. По всій території країни буде сонячно і без опадів. 22-26 градусів на заході і 29-31 на півдні і сході країни. У центрі очікується 24-28 градусів.