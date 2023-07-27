27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто вести переговори і розвивати ділові зв’язки, адже угода може зірватися

У четвер 27 липня у світі відзначають День ходіння на ходулях та День народження гамбургера, в Україні – День медичного працівника. За народним календарем, сьогодні – день Акили. Крім того, 27 липня вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця і засновника кількох монастирів.

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День медичного працівника

фото з відкритих джерел

Професійне свято було встановлене президентом Леонідом Кравчуком 3 червня 1994 року. Але 2023 року президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 липня, щоб вона не збігалася зі святкуванням у Росії.

Міністерство охорони здоров'я України прокоментувало це рішення так: «Відтепер вони не будуть об’єднані цією датою з російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці».

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День ходіння на ходулях

фото: Pixabay

27 липня проводиться День ходіння на ходулях. Свято присвячене стародавньому мистецтву і заохочує кожного перевірити свою координацію і рівновагу цим непростим заняттям. Використовувати ходулі для пересування почали ще в VI столітті до нашої ери. Свято має традиційний щорічний характер.

День народження гамбургера

фото: Pixabay

Щосекунди тільки в мережі «McDonald’s» продається 75 гамбургерів, тож не дивно, що простій, але такій апетитній булочці з котлетою люди присвятили особливе свято – щороку 27 липня в світі прийнято відзначати День народження гамбургера.

Бібліотека Конгресу США вважає винахідником гамбургера Луїса Лессінга – власника фургона – закусочної під назвою «Louis’ Lanch», який 27 липня 1900 року в місті Нью – Хейвен продав робітнику, який дуже поспішав, яловичу котлету між розрізаною булочкою, додавши до неї листок салату та соус. Тож з легкої руки Луї Лессінга гамбургер отримав своє свято – саме 27 липня в світі прийнято відзначати День народження гамбургера.

Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

27 липня вшановується пам’ять святого Акіла або Акили – одного з 70 апостолів. За походженням він був іудеєм і народився в Понте, але згодом жив у Римі до тих пір, поки імператор Клавдій не видав указ про його вигнання. Разом зі своєю дружиною Прісциллою Акіла оселився в Коринті і там познайомився з апостолом Павлом. Разом вони стали займатися розповсюдженням християнської віри.

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фото з відкритих джерел

День пам’яті преподобного Стефана Махрищського – він був другом преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків пішов у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці. Ненависть власників землі змусила його знову почати поневіряння. Повернувшись до Махрищської обителі, він заснував гуртожиток, де й помер у 1406 році.

Традиції та повір’я

Вважалося, що зараз настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому.

Після дощу з’являлося багато грибів, і за ними в ліс 27 липня відправляли дітей, оскільки дорослі були зайняті польовими роботами.

Прикмети кажуть, що 27 липня можна вирушати в дальню поїздку – вона буде вдалою.

Народжені в цей день – хороші психологи, вони вміють до всіх ключик підібрати. У них багато друзів.

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Народні прикмети

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – будуть дощі.

Суха погода – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.

Дощовий день – ще тиждень литиме.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів

Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.

Що не можна робити

У день Стефана Махрищського не можна вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може зірватися.

Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю.

Іменини

27 липня День ангела відзначають: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.