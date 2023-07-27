27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не варто вести переговори і розвивати ділові зв’язки, адже угода може зірватися
У четвер 27 липня у світі відзначають День ходіння на ходулях та День народження гамбургера, в Україні – День медичного працівника. За народним календарем, сьогодні – день Акили. Крім того, 27 липня вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця і засновника кількох монастирів.
День медичного працівника
Професійне свято було встановлене президентом Леонідом Кравчуком 3 червня 1994 року. Але 2023 року президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 липня, щоб вона не збігалася зі святкуванням у Росії.
Міністерство охорони здоров'я України прокоментувало це рішення так: «Відтепер вони не будуть об’єднані цією датою з російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці».
День ходіння на ходулях
27 липня проводиться День ходіння на ходулях. Свято присвячене стародавньому мистецтву і заохочує кожного перевірити свою координацію і рівновагу цим непростим заняттям. Використовувати ходулі для пересування почали ще в VI столітті до нашої ери. Свято має традиційний щорічний характер.
День народження гамбургера
Щосекунди тільки в мережі «McDonald’s» продається 75 гамбургерів, тож не дивно, що простій, але такій апетитній булочці з котлетою люди присвятили особливе свято – щороку 27 липня в світі прийнято відзначати День народження гамбургера.
Бібліотека Конгресу США вважає винахідником гамбургера Луїса Лессінга – власника фургона – закусочної під назвою «Louis’ Lanch», який 27 липня 1900 року в місті Нью – Хейвен продав робітнику, який дуже поспішав, яловичу котлету між розрізаною булочкою, додавши до неї листок салату та соус. Тож з легкої руки Луї Лессінга гамбургер отримав своє свято – саме 27 липня в світі прийнято відзначати День народження гамбургера.
Яке релігійне свято
27 липня вшановується пам’ять святого Акіла або Акили – одного з 70 апостолів. За походженням він був іудеєм і народився в Понте, але згодом жив у Римі до тих пір, поки імператор Клавдій не видав указ про його вигнання. Разом зі своєю дружиною Прісциллою Акіла оселився в Коринті і там познайомився з апостолом Павлом. Разом вони стали займатися розповсюдженням християнської віри.
День пам’яті преподобного Стефана Махрищського – він був другом преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків пішов у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці. Ненависть власників землі змусила його знову почати поневіряння. Повернувшись до Махрищської обителі, він заснував гуртожиток, де й помер у 1406 році.
Традиції та повір’я
Вважалося, що зараз настає час, коли потрібно догоджати польовому духу. Тому люди залишали в покосах для нього горщик каші або пучок жита. Також 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому.
Після дощу з’являлося багато грибів, і за ними в ліс 27 липня відправляли дітей, оскільки дорослі були зайняті польовими роботами.
Прикмети кажуть, що 27 липня можна вирушати в дальню поїздку – вона буде вдалою.
Народжені в цей день – хороші психологи, вони вміють до всіх ключик підібрати. У них багато друзів.
Народні прикмети
- Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – будуть дощі.
- Суха погода – до теплої осені.
- Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.
- Дощовий день – ще тиждень литиме.
- Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.
- Якщо до 27 липня листя починають червоніти на деревах, – прикмета, що буде хороший урожай грибів
- Теплу осінь обіцяє суха погода в цей день.
Що не можна робити
- У день Стефана Махрищського не можна вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може зірватися.
- Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю.
Іменини
27 липня День ангела відзначають: Акіла, Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.
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