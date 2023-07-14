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Московська церква вимагає від України вихідного на 7 січня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московська церква вимагає від України вихідного на 7 січня
Представники Московської церкви хочуть зберегти вихідний 7 січня
фото з відкритих джерел

Представник Московської церкви переконаний, що більшість прихожан будуть відзначати Різдво за звичним юліанським календарем

Прихожани Московської церкви в Україні вимагають зберегти вихідний на 7 січня. Про це заявив заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич.

«Верховна Рада прийняла закон про перенесення державного вихідного на Різдво з 7 січня на 25 грудня… Знаю, що в Європі є така практика: роботодавець має надати вихідний день працівнику, який попереджує, що в такий-то день він має своє релігійне свято, бо належить до іншої релігійної організації / конфесії, аніж та, яка є традиційною чи панівною, чи має державний статус, в тій країні. Зокрема чув, що такою можливістю у Європі користуються мусульмани.  Таких вихідних може бути 3 дні на рік. Не знаю, чи є в нашому законодавстві подібна норма, але таким чином можна було би забезпечити право на вихідний день в це велике свято для вірян УПЦ», – написав Данилевч.

Представник Московської церкви переконаний, що більшість прихожан будуть відзначати Різдво за звичним юліанським календарем. «Не маючи нічого проти святкування Різдва за григоріанським календарем, необхідно зауважити, що абсолютна більшість вірян буде все-одно продовжувати святкувати за юліанським календарем. Таких людей буде багато і буде несправедливим, якщо вони не будуть мати вихідного в цей день. Принаймні наші віряни мають знати про таку можливість», – написав представник УПЦ МП.

Нагадаємо, Верховна Рада змінила дату державних свят в Україні. За документ в цілому проголосував 241 нардеп. Метою законопроекту є «відмова від російської спадщини».

До відома, з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Формально перехід ще має затвердити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян.

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Теги: Верховна Рада свята закон мусульмани свято собор УПЦ МП

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