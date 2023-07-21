Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україну накриють грози: де вируватиме негода

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україну накриють грози: де вируватиме негода
Оголошено І рівень небезпечності
фото з відкритих джерел

У лівобережних областях України сьогодні дощитиме

У п'ятницю, 21 липня, у низці областей України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цього ранку негода частково накриє північні, східні та південні області. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Зранку 21 липня на Лівобережжі – грози, подекуди шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

Негода накриє Лівобережжя України
Негода накриє Лівобережжя України
фото: Укргідрометцентр
I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, що 21 липня температура повітря вночі становитиме +12...+17°C. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27°. На півдні країни вночі синоптики прогнозують 18-23°, а вдень –до +28...+32° тепла. Тим часом у Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +8...+13°, вдень +17...+22°.

Читайте також: 21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві 19 липня погода супроводжуватиметься мінливою хмарністю
Спека до 30 градусів та подекуди дощі: прогноз погоди на 19 липня
19 липня, 06:07
В Україні 18 липня буде спека до +34
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
18 липня, 06:01
Температура вдень становитиме 24-33°
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 16 липня
16 липня, 05:02
Після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території
Негода на Прикарпатті: через дощі затоплено 600 будинків (фото)
7 липня, 16:29
Негода пошкодила сотні ліній електропередач
Через негоду без світла залишились понад 200 населених пунктів
7 липня, 08:07
В Україні сьогодні буде спека - до +37°
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39
Температура вдень становитиме 25-30°
Короткочасні дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 3 липня
3 липня, 05:10
Удень в усій Україні підуть короткочасні дощі
Усю Україну охоплять короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня
28 червня, 05:21
Трохи прохолодніше буде на сході та Сумщині
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
22 червня, 06:10

Суспільство

Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон
Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон
Хвилина мовчання: згадаймо Всеволода Грабара родом із Криму
Хвилина мовчання: згадаймо Всеволода Грабара родом із Криму
Україну накриють грози: де вируватиме негода
Україну накриють грози: де вируватиме негода
Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні
Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні
На Донеччині загинув російський пропагандист
На Донеччині загинув російський пропагандист
Унаслідок обстрілів не постраждали зернові порти, які належать російському олігарху
Унаслідок обстрілів не постраждали зернові порти, які належать російському олігарху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
50K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
35K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога
20K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
14K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту