Україну накриють грози: де вируватиме негода

У лівобережних областях України сьогодні дощитиме

У п'ятницю, 21 липня, у низці областей України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього ранку негода частково накриє північні, східні та південні області. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Зранку 21 липня на Лівобережжі – грози, подекуди шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

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Негода накриє Лівобережжя України фото: Укргідрометцентр

I рівень – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, що 21 липня температура повітря вночі становитиме +12...+17°C. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27°. На півдні країни вночі синоптики прогнозують 18-23°, а вдень –до +28...+32° тепла. Тим часом у Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +8...+13°, вдень +17...+22°.