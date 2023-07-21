Україну накриють грози: де вируватиме негода
У лівобережних областях України сьогодні дощитиме
У п'ятницю, 21 липня, у низці областей України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози, а також сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього ранку негода частково накриє північні, східні та південні області. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
«Зранку 21 липня на Лівобережжі – грози, подекуди шквали 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 21 липня температура повітря вночі становитиме +12...+17°C. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27°. На півдні країни вночі синоптики прогнозують 18-23°, а вдень –до +28...+32° тепла. Тим часом у Карпатах буде прохолодніше: вночі температура становитиме +8...+13°, вдень +17...+22°.
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