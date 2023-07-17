17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується здійснювати великі покупки

У неділю, 17 липня, в світі відзначають День міжнародного кримінального правосуддя і День емоджі. Православні християни вшановують пам'ять святого Андрія Боголюбського.

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Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя

фото з відкритих джерел

Це свято було затверджено під егідою ООН в 1998 році. Саме в цей день було прийнято Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Римський статут – основоположний документ Міжнародного кримінального суду. Робота над ним йшла з 9 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея ООН затвердила Конвенцію про попередження злочинів, пов’язаних з геноцидом, і покарання за нього і запропонувала Комісії міжнародного права «розглянути питання про бажаність і можливості створення міжнародного юридичного органу, на який покладається розгляд справ осіб, обвинувачених у вчиненні злочину геноциду».

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Цей договір набув чинності 1 липня 2002 року, через 60 днів після того, як 60 держав стали учасниками Статуту за допомогою ратифікації або приєднання.

Відповідно до Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд (МКС) є постійно діючим міжнародним судовим органом, «уповноваженим здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають занепокоєння міжнародного співтовариства».

Зазначимо, що МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Всесвітній день емоджі

Це радше неофіційне свято, що з’явилося в 2014 році для людей, які передають свої емоції в соцмережах за допомогою символів і картинок.

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Слово «емоджі« походить від японських слів «картинка» і «символ». Вони багато в чому схожі на емотикони (смайлики), але, на відміну від смайлів, емоджі можуть позначати не тільки емоції, але і предмети.

Вважається, що творцем емоджі є Сігетака (Шігетака) Куріта – співробітник однієї з комунікаційних японських компаній. Він розробив систему емоджі для пейджерів на початку 1990–х років, а звідти вона вже перекочувала на мобільні телефони і в комп’ютери.

Спочатку емодзі були доступні тільки у себе на батьківщині, але в 2011 році компанія Apple включила набір емоджі в операційну систему iOS, і вони стали популярні по всьому світу.

Всесвітній день емоджі відзначається 17 липня тому, що ця дата відображається на піктограмі Календаря емодзі для iOS. Координує свято веб-сайт Emojipedia – онлайн-енциклопедія, що спеціалізується на поясненні значень емоджі.

У свята навіть є власний сайт, що пропонує приєднуватися всіх до святкування дня, беручи участь у флеш-мобах, використовуючи соціальні мережі і будь–які можливості, що надаються інтернетом.

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Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

За релігійним календарем, 17 липня віряни вшановують пам'ять святого Андрія Боголюбського, великого князя, який за життя сприяв поширенню християнської віри, створив понад 30 храмів і встановив свято Покрова Богородиці в православній церкві. 17 липня в народі був відомий як Наливи, оскільки до цього часу на полях виростали озимі культури. Шанували овес, по погоді судили про майбутній урожай.

Народні прикмети

На деревах з'явилися жовте листя – буде рання осінь.

Яка погода на Андрія – такою вона буде і на Калинника (11 серпня).

Багато ос – взимку буде холодно.

Якщо овес росте погано, то варто очікувати небагатого врожаю.

Що не рекомендується робити

Залишати маленьких дітей одних в приміщенні, навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашле на малюка хвороби.

Лаятися і лихословити – це може погано відбитися на здоров'ї.

Здійснювати великі покупки. Все придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися.

Віддавати в ремонт взуття, особливо якщо ви збираєтеся подорожувати.

Пам’ятні дати 17 липня

709 рік до н. е. – китаєць Чу Фу вперше описав повне сонячне затемнення;

1048 рік – німецький король Генріх III вигнав із Риму папу Бенедикта IX і замінив його Дамасієм II;

1429 рік – у відбитому в англійців Реймсі короновано на французький престол Карла VII;

1453 рік – французи розбили англійців у битві при Кастільйоні, останній битві Сторічної війни;

1505 рік – після потрясіння під час жахливої грози, коли Мартін Лютер перебував на волосок від смерті, він змінив свої плани стати юристом і став ченцем августинського монастиря в Ерфурті;

1570 рік – у Вільно засновано єзуїтську колегію, яку згодом перетворено в університет;

1754 рік – у Нью-Йорку відкрито Королівський коледж (нині Колумбійський університет);

1775 рік – у США відкрито перший у світі військовий госпіталь;

1785 рік – словацький авантюрист Моріц Беньовський, проголосивши себе імператором Мадагаскару, оголосив війну Королівству Франція;

1791 рік – на Марсовому полі в Парижі розстріляно мирну демонстрацію, що вимагала зречення французького короля Людовика XVI;

1793 рік – у Парижі страчено Шарлотту Корде, вбивцю лідера Французької революції Марата;

1841 рік – вийшов перший номер британського гумористичного журналу «Панч»;

1854 рік – в Австрійській імперії запущено в експлуатацію першу у світі гірську залізницю;

1868 рік – японську столицю перенесено з Кіото в Токіо;

1915 рік – Німецька імперія й Австро-Угорська імперія підписали секретний договір про співпрацю з Болгарським царством;

1917 рік – у Великій Британії з титулів вилучено всі німецькі імена;

1917 рік – відбувся виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1933 рік – після закінчення будівництва Дніпрогесу та ліквідації порогів на Дніпрі з Києва до Херсона вийшов у перший рейс пасажирський пароплав;

1941 рік – наказом Гітлера Східна Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губернаторства як окремий дистрикт «Галичина»;

1945 рік – почалася Потсдамська конференція глав держав-союзників;

1973 рік – в Афганістані повалено монархію і проголошено республіку;

1997 рік – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини;

2014 рік – російським зенітним ракетним комплексом «Бук» біля Тореза Донецької області з території так званої Донецької народної республіки збито рейсовий пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб);

2020 рік – Верховна Рада України затвердила скорочення кількості адміністративних районів України від 490 до 138.

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Євтимій, Марія, Марфа, Микола, Ольга, Татіана, Феодор, Феодот.