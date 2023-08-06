6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто лихословити та лаятися

6 серпня відзначається День Повітряних Сил Збройних Сил України, Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми), Міжнародний день прощення та Міжнародний день «Лікарі світу за мир». Віряни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День Повітряних Сил Збройних Сил України

З 2007 року перша неділя серпня стала професійним святом для всіх, хто має стосунок до Повітряних Сил України – День Повітряних Сил Збройних Сил України. Його святкування було встановлено президентом, разом зі скасуванням дня Військ Протиповітряної оборони.

Цей рід військ з’явився на території України у 1917 році. А з 1930 року в Харкові, Полтаві, Чугуєві, Києві, Чернігові та Луганську почали відкриватися вищі навчальні заклади, в яких велась підготовка льотчиків та інших фахівців повітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Метою свята є привернення уваги суспільства до необхідності розвитку Збройних сил, зокрема їх повітряних підрозділів, у зв’язку з тривалою російською агресією.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) – шостий день серпня 1945 року почався для усього світу з приголомшливої новини. Сполучені Штати вперше в історії продемонстрували жахливу нищівну силу ядерної зброї, застосувавши її проти людей.

Уранці цього дня авіація США бомбардувала місто Хіросіма в Японії, скинувши бомбу Little Boy, що призвело до миттєвої загибелі близько 80 тис. осіб та безвісного зникнення понад 12 тис. осіб. 9 серпня цього ж року було скинуто бомбу Fat Man на промислову зону Нагасакі. Понад 73 тис. осіб загинули та зникли безвісти.

Лихо забрало життя понад 300 тис. людей, переважна більшість з яких були мирними громадянами. Смерті постраждалих японців продовжувались упродовж багатьох років від опромінення та важких хвороб. Понині наслідки бомбардувань впливають на здоров’я людей та навколишнє середовище.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міжнародний день прощення

У першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення (International Forgiveness Day).

Свято започаткував Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

6 серпня відзначається особлива дата – «Лікарі світу за мир». В цей день медики з всіх куточків Землі об’єднуються в закликах проти воєн, збройних конфліктів та пролиття крові. Цей день має на меті привернути увагу політиків до проявів милосердя та людяності. Міжнародний день «Лікарі світу за мир» запроваджено організацією «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі», члени якої щодня рятують сотні тисяч життів по всьому світу. 6 серпня вшановується хвилиною мовчання на честь людей, які невинно загинули внаслідок військових дій.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир» є своєрідним протестом проти ядерного озброєння. Він не тільки нагадує людству про страшну трагедію минулого, але й об’єднує медичних працівників усього світу у невпинній боротьбі проти війни.

Яке сьогодні релігійне свято

6 серпня в церковному календарі вшановується день пам'яті благовірних мучеників князів Романа і Давида, які при святому хрещенні були названі такими іменами. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Виховувались вони в християнському благочесті від самого дитинства, хоча народилися задовго до Хрещення Русі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після смерті Володимира у 1015 році почалася братська міжусобиця, під час якої Бориса і Гліба вбив їхній старший брат Святополк. Спершу він наказав вбити Бориса 24 липня 1015 року біля річки Альти. Потім помер також і Гліб.

Що не можна робити в цей день

Заборонено виходити в поле і працювати там.

Не рекомендовано рубати ліс, особливо для будівництва будинку, тому що люди, які в ньому житимуть, будуть постійно сваритися.

Не варто лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: чайки часто сідають на воду до дощу;

Зранку дощ – день буде погожий та ясний;

Дме південний вітер до негоди;

До полудня роса – чекайте на грозу.

Пам’ятні події 6 серпня

1181 рік – китайські і японські астрономи зафіксували спалах наднової зірки;

1497 рік – до Бристоля повертається експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду (хоча всі були впевнені, що це Китай);

1588 рік – непереможна Армада кидає якір перед містом Кале;

1806 рік – Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припиняє своє існування;

1889 рік – у Лондоні відкривають готель «Савой», перший у світі готель з ванною в кожному номері;

1890 рік – вбивця Вільям Кеммлер стає першою людиною, яку стратили на електричному стільці;

1914 рік – у Львові створюють легіон Українських січових стрільців, який стає першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р;

1926 рік – 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливає Ла-Манш;

1932 рік – відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 рік – американський бомбардувальник «Енола Ґей» скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90–140 тисяч осіб;

1995 рік – хорватська влада оголошує про ліквідацію Республіки Сербська Країна;

1997 рік – літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей;

2016 рік – початок «стрілянини на півночі Криму» – в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Гліб, Давид, Анатолій, Христина.



