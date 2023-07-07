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Ігнат повідомив, як негода впливає на роботу ППО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ігнат повідомив, як негода впливає на роботу ППО
фото з відкритих джерел

Погода може швидко змінюватися і противник напередодні атак вивчає метеоумови

Погодні умови не впливають на роботу засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Радіо Свобода».

«Негода може впливати на виявлення цілей, але на роботу засобів ППО особливо негода не впливає. Зрештою як і на крилаті ракети чи шахеди. У зимовий період – коли є перепад температури з плюса в мінус – негода може впливати на те, що буде обмерзання і, наприклад, БПЛА не зможе виконувати свої завдання», – пояснив він.

Водночас, зазначив Ігнат, погода може швидко змінюватися і противник напередодні атак вивчає метеоумови.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «Шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, у ніч на 7 липня над Дніпропетровщиною було збито шість дронів-камікадзе «Шахед». Уламки одного з безпілотників упали на авто, яке їхало по трасі. Два чоловіки загинули. Один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа.

Теги: пожежа Свобода радіо негода Юрій Ігнат погода системи ППО

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