Ігнат повідомив, як негода впливає на роботу ППО

Погода може швидко змінюватися і противник напередодні атак вивчає метеоумови

Погодні умови не впливають на роботу засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Радіо Свобода».

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«Негода може впливати на виявлення цілей, але на роботу засобів ППО особливо негода не впливає. Зрештою як і на крилаті ракети чи шахеди. У зимовий період – коли є перепад температури з плюса в мінус – негода може впливати на те, що буде обмерзання і, наприклад, БПЛА не зможе виконувати свої завдання», – пояснив він.

Водночас, зазначив Ігнат, погода може швидко змінюватися і противник напередодні атак вивчає метеоумови.

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Нагадаємо, у ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «Шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, у ніч на 7 липня над Дніпропетровщиною було збито шість дронів-камікадзе «Шахед». Уламки одного з безпілотників упали на авто, яке їхало по трасі. Два чоловіки загинули. Один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа.