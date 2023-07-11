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Низку регіонів накриють нетривалі дощі: прогноз погоди на 11 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Низку регіонів накриють нетривалі дощі: прогноз погоди на 11 липня
Температура вдень становитиме приблизно 20-25°
фото: glavcom.ua

Для більшості областей синоптики обіцяють бездощову і не сильно спекотну літню погоду 

У вівторок 11 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Уночі в Україні опадів не очікується, а от удень у деяких областях дощитиме. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, вдень у західних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях місцями підуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами. На решті території – без опадів.

Вітер переважатиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, а вдень сягне 20-25°. На півдні країни вночі очікується 15-20°, а вдень прогріється до 24-29°.

Прогноз погоди на 11 липня
Прогноз погоди на 11 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер подме північно-західнийзі швидкістю 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 11-16°, вдень – 20-25°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 13-15°, а вдень – 21-23°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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