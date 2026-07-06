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З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
В Україні налічуються мільйони рибалок-любителів і кожного року їх кількість зростає
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

День рибалки – літнє свято справжніх майстрів вудки

Кожну другу неділю липня рибалки та любителі риболовлі відзначають своє професійне свято – День рибалки, яке у 2026 році припадає на 12 липня. В Україні свято було засновано 22 червня 1995 року і з того часу, його святкування припадає на розпал літнього сезону риболовлі.

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.

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Рибальство потребує певних вмінь та знань, таке заняття не можна назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням.

Це чудова нагода привітати друзів та близьких, для яких риболовля – улюблена робота і хобі. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 1

Привітання з Днем рибалки в прозі

Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але і велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай кожен день дарує відмінний настрій, бадьоре самопочуття і натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

***

Вітаю З Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і хорошим, нехай в життя приходять радість і успіх, нехай буде міцним здоров'я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

***

У День рибалки вітаю всіх рибалок і любителів порибалити і хочу побажати вдалого улову, нехай у ваші сітки завжди потрапить щастя, удача, здоров'я і любов і нехай кожна рибалка приносить задоволення і буде втіхою для душі!

***

Вітаю з Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і гарним, нехай в життя приходять радість і успіх, хай буде міцним здоров’я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

***

Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику й смачну рибку, але й велику удачу та успіх. Нехай кожна риболовля буде святом для душі, нехай кожен день дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

***

З Днем рибалки. Бажаю, щоб рибка сама пливла до тебе в руки, щоб кожен твій улов був великим і трофейним, щоб кожна хвилина риболовлі доставляла тобі задоволення і радість. Бажаю міцного здоров'я рибалці, бажаю не вити білугою, а плавати по морю життя веселою ставридкою!

***

Бажаю зловити тобі величезну гору щастя, щоб на все життя вистачило. Нехай улов буде такий, щоб серце завмерло від радості. Бажаю, щоб завжди клювало, а додому приносив багато риби і радував близьких.

Привітання з Днем рибалки у віршах

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 2

З Днем рибалки привітаю,
Улову рибного бажаю!
Ще й золоту спімать рибину,
Бажання загадати за хвилину!
Щасливим будь, веселим, не сумуй,
Любов до риби все життя пильнуй!

***

День веселий у рибалки
Завітав до нас із ранку.
Ніс відерце черв'яків
І прикорм для окунів,
Блешні ніс він і гачки,
І садочки, і сачки,
І звичайно, ніс удачу,
З нею карще, ніж інакше!
Я рибалок привітаю
І улову побажаю!

***

Всіх рибалок від душі вітаємо,
Улову ми вам відмінного бажаємо,
Щоб сітки не рвалися, рибка ловилася,
Плескалась в водичці і веселилася!

***

Бажаю чудового кльову,
Відерце велике улову,
Надійной нехай буде вудка,
Душа хай не знає смутка!

***

З Днем рибалки я вітаю,
Рибка ловиться нехай,
Закидай подалі вудку,
Віртуозно підсікай.
Хай рибалка буде в радість,
Серцем там відпочивай,
Та уловом фантастичним
Всіх знайомих ти вражай.

***

В день рибалки приймай вітання,
Щирі й теплі побажання.
Улов хай буде величезний,
Хай попадеться лящ кремезний.
І надалі так тримай,
Багато риби сьогодні впіймай.

***

Зі святом вас, дорогі рибалки!
Бажаю щастя через край,
Здоров’я, миру, радості,
Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!

День рибалки – привітання у листівках

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 3
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 4
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 5
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 6
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 7
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 8
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 9
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 10
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 11
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках фото 12
Теги: соціум українці рибальство риба свято

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