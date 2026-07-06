З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках

В Україні налічуються мільйони рибалок-любителів і кожного року їх кількість зростає

День рибалки – літнє свято справжніх майстрів вудки

Кожну другу неділю липня рибалки та любителі риболовлі відзначають своє професійне свято – День рибалки, яке у 2026 році припадає на 12 липня. В Україні свято було засновано 22 червня 1995 року і з того часу, його святкування припадає на розпал літнього сезону риболовлі.

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.

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Рибальство потребує певних вмінь та знань, таке заняття не можна назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням.

Це чудова нагода привітати друзів та близьких, для яких риболовля – улюблена робота і хобі. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Привітання з Днем рибалки в прозі

Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але і велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай кожен день дарує відмінний настрій, бадьоре самопочуття і натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

***

Вітаю З Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і хорошим, нехай в життя приходять радість і успіх, нехай буде міцним здоров'я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

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У День рибалки вітаю всіх рибалок і любителів порибалити і хочу побажати вдалого улову, нехай у ваші сітки завжди потрапить щастя, удача, здоров'я і любов і нехай кожна рибалка приносить задоволення і буде втіхою для душі!

***

Вітаю з Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і гарним, нехай в життя приходять радість і успіх, хай буде міцним здоров’я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

***

Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику й смачну рибку, але й велику удачу та успіх. Нехай кожна риболовля буде святом для душі, нехай кожен день дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

***

З Днем рибалки. Бажаю, щоб рибка сама пливла до тебе в руки, щоб кожен твій улов був великим і трофейним, щоб кожна хвилина риболовлі доставляла тобі задоволення і радість. Бажаю міцного здоров'я рибалці, бажаю не вити білугою, а плавати по морю життя веселою ставридкою!

***

Бажаю зловити тобі величезну гору щастя, щоб на все життя вистачило. Нехай улов буде такий, щоб серце завмерло від радості. Бажаю, щоб завжди клювало, а додому приносив багато риби і радував близьких.

Привітання з Днем рибалки у віршах

З Днем рибалки привітаю,

Улову рибного бажаю!

Ще й золоту спімать рибину,

Бажання загадати за хвилину!

Щасливим будь, веселим, не сумуй,

Любов до риби все життя пильнуй!

***

День веселий у рибалки

Завітав до нас із ранку.

Ніс відерце черв'яків

І прикорм для окунів,

Блешні ніс він і гачки,

І садочки, і сачки,

І звичайно, ніс удачу,

З нею карще, ніж інакше!

Я рибалок привітаю

І улову побажаю!

***

Всіх рибалок від душі вітаємо,

Улову ми вам відмінного бажаємо,

Щоб сітки не рвалися, рибка ловилася,

Плескалась в водичці і веселилася!

***

Бажаю чудового кльову,

Відерце велике улову,

Надійной нехай буде вудка,

Душа хай не знає смутка!

***

З Днем рибалки я вітаю,

Рибка ловиться нехай,

Закидай подалі вудку,

Віртуозно підсікай.

Хай рибалка буде в радість,

Серцем там відпочивай,

Та уловом фантастичним

Всіх знайомих ти вражай.

***

В день рибалки приймай вітання,

Щирі й теплі побажання.

Улов хай буде величезний,

Хай попадеться лящ кремезний.

І надалі так тримай,

Багато риби сьогодні впіймай.

***

Зі святом вас, дорогі рибалки!

Бажаю щастя через край,

Здоров’я, миру, радості,

Нехай буде великим ваш улов від нині, і до старості!

День рибалки – привітання у листівках