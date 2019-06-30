Спека повертається: 1 липня в Україні очікується до +35



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Укргідрометцентр попередив про небезпеку пожеж

У найближчу добу, 1 червня, погоду в Україні визначатиме суха повітряна маса, ніч буде помірно теплою, день - спекотним, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок в Україні без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, удень 29-34°.

У Києві - без опадів; температура вночі 15-17°, удень 31-33°.

Крім західних та північних областей, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 1 липня найвища температура вдень становила 33,1 в 1910 р., найнижча вночі 7,7 у 1908 р.

На 2 липня синоптики прогнозують вночі в західних областях, удень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°, удень 25-30°, на півдні, сході та в Дніпропетровській області 30-35°.

У Києві 2 липня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.

30 червня о 9-й годині температура води в Чорному і Азовському морях становила 21-24°, у Дніпрі в межах Києва 22°.