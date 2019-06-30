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    Спека повертається: 1 липня в Україні очікується до +35

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    Спека повертається: 1 липня в Україні очікується до +35

    Укргідрометцентр попередив про небезпеку пожеж

    У найближчу добу, 1 червня, погоду в Україні визначатиме суха повітряна маса, ніч буде помірно теплою, день - спекотним, повідомляє Укргідрометцентр.

    У понеділок в Україні без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у східних областях 9-14°, удень 29-34°.

    У Києві - без опадів; температура вночі 15-17°, удень 31-33°.

    Крім західних та північних областей, 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 1 липня найвища температура вдень становила 33,1 в 1910 р., найнижча вночі 7,7 у 1908 р.

    На 2 липня синоптики прогнозують вночі в західних областях, удень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 17-22°, удень 25-30°, на півдні, сході та в Дніпропетровській області 30-35°.

    У Києві 2 липня вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 26-28°.

    30 червня о 9-й годині температура води в Чорному і Азовському морях становила 21-24°, у Дніпрі в межах Києва 22°.

     

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