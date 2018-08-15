Спека в Україні: у четвер прогнозують до +36 градусів



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15 серпня зранку температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси

16 серпня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах дощ, місцями сильний, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +31...+36 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +31...+36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +30...+35 градусів.

15 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Джерело: Українські новини